مع تمديد فترة الإغلاق فإن الحيوانات الضالة مثل الكلاب والقطط في المناطق الحضرية هي الأكثر تضرراً، وذلك بسبب إغلاق المطاعم، التي كانت مصدر طعام لهم في الشوارع، لذلك جمع أطفال مدينة دهرادون الهندية أموالهم لإطعام الحيوانات الضالة وسط الإغلاق المستمر بسبب انتشار فيروس"كورونا".

وساهم الأطفال بأموالهم لشراء الحليب والبسكوت والأعلاف لإطعام هذه الحيوانات، وقال رافي كومار، طالب 10سنوات، وهو أحد طلاب المجموعة التي تغذي الحيوانات: "قررنا المساهمة بأي مبلغ صغير من نفقاتنا لأن هذه الحيوانات أيضًا جزء من مجتمعنا لا يمكننا التخلي عنها"، ومن المثير للاهتمام أن معظم هؤلاء الأطفال لا ينتمون إلى أسر ميسورة الحال، حيث أن والد الطالب رافي يعمل طاهي في منزل في المدينة ويكسب 6000 روبية شهريًا.

وتساهم طالبة أخرى تسع سنوات، تسمي نيشا ثابا والدها يعمل سباك ويتقاضى 1000 روبية شهريًا لإطعام الكلاب والأبقار والحيوانات الأخرى مثل القطط والطيور من أنواع مختلفة، وأضافت نيشا: "رأيت كلبًا وقطة في حالة سيئة يعانيان من نقص الغذاء، وأعطيتهما الماء والطعام، وأصبحوا أصدقائي الآن، ويجب أن تعتني بهؤلاء الكائنات الذين لا يستطيعون التحدث عن أنفسهم".

ويدعم فريق إنقاذ من قسم الغابات بالولاية مجموعة هؤلاء الأطفال وقرر المساهمة بمبلغ 1000 روبية شهريًا إلى جانب المساعدة في النقل في حالة وجود أي حيوان بحاجة إلى مساعدة طبية أو إنقاذ، وأكد رافي جوشي رئيس فريق الإنقاذ في الوزارة ، " أتمنى أن يكون لدى كبار السن مثل هذا التعاطف بقلب نقي كما يفعل الأطفال".