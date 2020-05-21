عاشور محتفلا بذكرى نادي القرن: مبروك للأهلي واللقب ليس من فراغ

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وجه حسام عاشور نجم وقائد الأهلي، رسالة تهئنه للجماهير، في ذكرى احتفال المارد الأحمر، بلقب نادي القرن الإفريقي.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي:«"ماينفعش" أكون غير موجود في تلك الاحتفالية وأقول للنادي الأهلي مبروك على لقب نادي القرن».

وأضاف:«نادي القرن ليس من فراغ، ذلك مجهود وإصرار وعزيمة من 1907، وهناك أشخاص تضع حجر الأساس وأخرين يبنوا، الأهلي ناد كبير وعظيم وسعيد أنني أحد أبنائه».

وواصل:«جمهوره رقم واحد، وأنا كل ما فعلته للأهلي وجماهيره، ورموز الأهلي حينما تقوم بعمل شئ يكون أولا للنادي وثانيا لجماهيره، وأقول لهم أنتم تشجعوا أعظم ناد في الكون».

وأتم:«الجميع يعرف اسم وقميص الأهلي، والنادي الأهلي لا يقف على بطولة، ونريد دائما أن نكون النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في الكون».