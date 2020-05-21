عاشور محتفلا بذكرى نادي القرن: مبروك للأهلي واللقب ليس من فراغ

وجه حسام عاشور نجم وقائد الأهلي، رسالة تهئنه للجماهير، في ذكرى احتفال المارد الأحمر، بلقب نادي القرن الإفريقي.
وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي:«"ماينفعش" أكون غير موجود في تلك الاحتفالية وأقول للنادي الأهلي مبروك على لقب نادي القرن».
وأضاف:«نادي القرن ليس من فراغ، ذلك مجهود وإصرار وعزيمة من 1907، وهناك أشخاص تضع حجر الأساس وأخرين يبنوا، الأهلي ناد كبير وعظيم وسعيد أنني أحد أبنائه».
وواصل:«جمهوره رقم واحد، وأنا كل ما فعلته للأهلي وجماهيره، ورموز الأهلي حينما تقوم بعمل شئ يكون أولا للنادي وثانيا لجماهيره، وأقول لهم أنتم تشجعوا أعظم ناد في الكون».
وأتم:«الجميع يعرف اسم وقميص الأهلي، والنادي الأهلي لا يقف على بطولة، ونريد دائما أن نكون النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في الكون».