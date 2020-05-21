سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أي شخص يعمل في النادي الأهلي يكون على عاتقه مسؤولية كبيرة، نظرا لأنه مطالب بتحقيق النجاحات بشكل دائم.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي :" لن أنسى كلمات صالح سليم خلال حفل تتويجنا بلقب نادي القرن الأفريقي أن الكل يريد صناعة التاريخ مع الأهلي".

وأضاف " الكل يتذكر هدفي في الترجي بنصف نهائي إفريقيا ولكن من اللحظات التي لا يمكن أن أنساها هدفي في شباك صنداونز في نهائي دوري أبطال ٢٠٠١ مباراة الذهاب".

وأكمل:" مانويل جوزيه مدرسة خاصة، تعلمت منه الكثير، يعلم كيف يتعامل مع كل لاعب بطريقته".