ماليزيا: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات



أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الأعداد إلى 7 آلاف و59 حالة جديدة.



وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم، ليبقى عدد الوفيات حتى الآن على 114 حالة، وفقا لوكالة أنباء "برناما" الماليزية.



وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات فيروس "كوفيد-19" - إن 3 حالات من الإصابات الجديدة كانت مستوردة، و47 حالة منها متفشية محلية.



وأوضح: "ومن بين الحالات الـ47، فإن 41 حالة كانت من المواطنين الأجانب".



بالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 5796 حالة، بعد تعافي 90 شخصاً وخروجهم جميعاً من مستشفيات العزل اليوم، أو ما يعادل نحو 82.1%.