 وائل جمعة: لولا الأهلي لما حققت كل هذه البطولات - بوابة الشروق
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وائل جمعة: لولا الأهلي لما حققت كل هذه البطولات

شريف أبوحمد
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 2:53 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 2:57 ص

أكد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، أنه لولا المارد الأحمر لما حقق كل الإنجازات التي توج بها في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن الارتباط باسم الأهلي شرف كبير.

وقال وائل جمعة في احتفالية التتويج بنادي القرن عبر قناة الأهلي:«عيدنا عيدين الأول عيد الفطر المبارك والثاني ذكرى تتويج الاهلي بلقب نادي القرن».

وأضاف:«ذكرى التتويج بنادي القرن تحمل تاريخ كبير، لأشخاص رفعت اسم الأهلي في إفريقيا، وجائزة تشرف كل شخص ارتبط اسمه بالأهلي».

وواصل:«جيلي أكمل إنجازات من سبقنا، ومن سيأتي بعد ذلك سيكمل المسيرة، وارتداء قميص الأهلي والارتباط به شرف كبير للغاية».

وعن أنه حقق 15 لقبا إفريقيا مع الأهلي، رد الصخرة في نهاية حديثه قائلا:«لولا الأهلي لما حققت كل ذلك».


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