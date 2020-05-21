وزير الرياضة يعلن عودة التدريبات بشكل جزئي 15 يونيو المقبل

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عودة التدريبات بشكل جزئي يوم 15 من يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، بعد أن توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
وقال وزير الرياضة في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» إن وزارة الشباب والرياضة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التي سيتم اتبعاها من قبل الأندية، مضيفا أنه على الاتحاد أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستنئاف النشاط.
وأكمل:" اليوم كان اجتماع مع اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة الإجراءات الطبية كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة طبية وتم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة من أجل وضع كافة الاحترازات التي سيتم تطبيقها".
وتواجد أشرف صبحي في إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم خلال الإجتماع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والطبية والوقائية المتبعة خلال الإجتماع.
يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم العديد من الملفات :
1- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.
٢- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.
٣- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي
٤- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها
والنظر في أية أمور اخري معطله
٥ - النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.
٦- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الأولمبيه المصرية.
٧- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.