مع تحول جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى مستوى مختلف من الشدة، ستبدأ حياتنا اليومية في التغير مرة أخرى، على الرغم من أن المسار إيجابي للفيروس، ولا تزال هناك وفيات ومصابين، والأشياء التي لم نكتشفها بعد عنه، إلا أن الكثير من الدول تتخذ إجراءات بالرجوع إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.

وتغيرات الحياة اليومية، والعودة مرة أخرى للعمل، يجلب التفكير في الأطفال المصابين بالتوحد، وكيف سيواجهون كل هذه التغيرات، وذلك ما رصده كريستوفر لينش، طبيب نفسي للأطفال متخصص في إدارة التوتر والقلق لدى مرضى التوحد، في تقرير بموقع "سيكولوجي توداي".

يقول كريستوفر: "مثلنا جميعًا ، فإن الأطفال والمراهقين يأملون ويسعدون أن الوضع يبدو أنه يتحسن، ومع ذلك، فإن المرحلة التالية من الوباء تأتي مع مخاوفها وقلقها، قد تكون هذه المخاوف أكثر حدة للأطفال المتوحدين".

ولذلك هناك عدة مصادر للقلق يجب أن يكون الآباء على علم بها للتعامل في هذه الحالة:

* مخاوف بشأن السلامة بعد رفع القيود

مع رفع القيود المتبعة بسبب فيروس كورونا، علينا أن نطمئن أطفالنا أن بعض الإجراءات أصبحت الآن أكثر أمانًا على الرغم من بقاء الفيروس في مجتمعنا، قد يبدو هذا المنطق غير مقنع للطفل، بالنسبة لهؤلاء الأطفال الفيروس موجود أو اختفى تمامًا، لذلك سيولد بعض القلق في إقناعهم عن كيفية التعامل مع الآخرين.

- ويمكن اتباع بعض السلوكيات في هذا الموقف:

1- تأكد من أن طفلك لديه فهم واقعي لكيفية انتشار الفيروسات حتى يتمكنوا من فهم أن الخطر سينخفض مع انخفاض عدد المصابين.

2- استخدم المصطلحات والتفسيرات التي يمكن للطفل استيعابها وتحقق من أنه يفهمها بدقة.

3- كن قدوة لأطفالك في كيفية الحكم والتكيف مع المخاطر، إنهم يتطلعون إليك للحصول على إشارات حول كيفية التصرف مع تطور الوضع.

4- مراقبة التعرض للوسائط المختلفة، مثل السوشيال ميديا ونشرات الأخبار، وقلل التعرض للتغطيات الإخبارية والمعلومات المتضاربة.

* القلق من الروتين المتغير

على الرغم من أن الأطفال قد يتطلعون إلى العودة إلى الأماكن والمواقف، فمن المرجح أن يفعلوا ذلك بطرق لم يعتادوا عليها، في ظل الظروف الجديدة، مثل هذه التغييرات في الروتين تمثل تحديًا لأي شخص ولكنها يمكن أن تزيد من قلق مرضى التوحد بشكل أكبرة.

- ويمكن اتباع بعض السلوكيات في هذا الموقف:

1- اشرح كيف ستختلف العودة إلى الأماكن والتعامل مع الحياة الجديدة بالتكيف مع الأوضاع المتغيرة.

2- تدرب على كيفية الاستجابة للروتينات الجديدة والمتغيرات التي ستواجه الطفل.

3- استخدم الدعامات المرئية لمساعدة طفلك على فهم التوقعات الجديدة للسلوك.

4- شجع طفلك على التعبير عن أي مخاوف بشأن الروتينات الجديدة حتى تتمكن من معالجته بشكل استباقي.

* عدم اليقين بشأن استئناف الأنشطة

حتى وقت كتابة هذه السطور، لا أحد يعرف كيف ومتى ستبدأ الأنشطة اليومية الشائعة مرة أخرى، مثل جميع الأطفال، فإن الأطفال المصابين بالتوحد حريصون على معرفة متى ستستأنف أنشطة مثل المدرسة، والأنشطة التدريبية الشخصية، والخروج لتناول الطعام ، وزيارة الأصدقاء والأقارب.

ويمكن التحدث إليهم في ذلك من خلال فتح نقاشات صادقة معهم، والحديث إليهم بشكل متفائل، عن الأوضاع، دون كذب ودون تشاؤم، مع التشديد على أن أي تأخير في استئناف الأنشطة يتم بسبب الحاجة إلى الأمان وتقليل انتشار المرض.

* الحساسيات الشديدة شائعة في مرض التوحد

على الرغم من أن الحجر الصحي خلق العديد من التحديات لأطفالنا، إلا أنه غالبًا ما أدى إلى بعض الراحة من هذه الحساسيات، قد يكون هناك عودة لهذه الحساسيات حيث يعود الأطفال إلى مستويات أعلى من التحفيز الحسي، مثل الزحام، الضجيج، التعاملات المباشرة مع أشخاص جدد.

وللتعامل مع ذلك يجب توقع المواقف التي قد تكون صعبة وناقشها مع الطفل قبل العودة إلى البيئة مرة أخرى، مع مراجعة استراتيجيات التأقلم التي كانت مفيدة للتعامل مع حساسية الطفل في الماضي وذكّر طفلك أنها فعالة في التعامل، مع التأكد من أن الأشخاص الداعمين على دراية بأي حساسيات خاصة بالطفل ويعرفون كيفية دعم طفلك في المواقف.

ومن الضروري التركيز على مهارة المرونة لدى الطفل، للتكيف مع الأوضاع المختلفة، ويجب تنشيط هذه المهارة خلال الفترة الحالية، من خلال تسليط الضوء على نقاط قوة الطفل ومواقف سابقة له مع التغيرات التي مر بها.