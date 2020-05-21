منظمة حقوقية: ارتفاع حاد في الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بالفلبين

زادت معدلات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بشكل حاد في الفلبين خلال السنوات الأخيرة، ما حول البلاد إلى بؤرة عالمية لمثل هذه الجرائم، وفقا لدراسة نشرتها منظمة تقدم العون في تعقب ومقاضاة الجناة.

ووفقا لبيانات من خط معلومات وطني بشأن الأطفال الذين تعرضوا للاتجار بهم واستغلالهم، ارتفع العدد التقديري لأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت بنسبة 250% في الفترة من عام 2014 إلى 2017، حسبما قالت بعثة العدالة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وقالت الدراسة إن الفلبين تلقت أيضا "أكثر من ثمانية أضعاف عدد الشكاوى (بشأن حالات استغلال الأطفال عبر الإنترنت) مقارنة بأي دولة أخرى" خلال الفترة من 2010 إلى 2017.

ودعا شمشون إنوسينسيو جونيور، مدير المنظمة بالفلبين، قطاع التكنولوجيا إلى إعطاء الأولوية للكشف عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، خاصة تلك التي يتم إنشاؤها للبث المباشر، بسبب خطورة الضرر الذي تسببه الانتهاكات المتكررة للضحايا.

وقال: "هناك أطفال بحاجة إلى الإنقاذ الآن، لكن الإنقاذ يبدأ بالكشف في الوقت المناسب والإبلاغ بشكل قوي".

ودعت وكيلة وزارة العدل الفلبينية، إيملين أجليباي-فيلار، إلى تعاون دولي لمحاربة "الجريمة النكراء والشنيعة"، قائلة "نحن بحاجة إلى العمل كمجتمع عالمي - لإنهاء الإفلات من العقاب في كل من بلدان المصدر مثل الفلبين وبلدان الطلب".