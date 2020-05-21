بوتاس يشارك للمرة الأولى في سباقات فورمولا-1 الافتراضية

أعلن موقع فورمولا وان اليوم الخميس أن الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس، سوف يظهر لأول مرة في سباقات فورمولا/1 الافتراضي، الذي سيجرى يوم الأحد القادم من خلال سباق جائزة موناكو الكبرى.

وسيتنافس بوتاس، الذي حصل على المركز الثاني في فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان العام الماضي، مع الفرنسي إستيبان أوكون، سائق فريق رينو للمرة الأولى، حيث سينضمان إلى ستة سائقين آخرين في فورمولا وان يشاركون في السلسلة الافتراضية، وهم أليكس ألبون وأنطونيو جيوفينازي وجورج راسل ونيكولاس لطيفي ولاندو نوريس وتشارلز لوكلير.

ويعتبر لوكلير، سائق فريق فيراري، هو الوحيد الذي فاز مرتين من خمسة سباقات جرت حتى الآن، في حين لم ينافس البريطاني لويس هاميلتون أو الألماني سيباستيان فيتيل بعد في سلسلة الرياضات الألكترونية.

مع تعليق سباقات فورمولا وان حتى أوائل يوليو القادم على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا، تجري السباقات الافتراضية في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن تقام فيه سباق الجائزة الكبرى الحقيقي.

ويشارك أيضا في تلك السلسلة، لاعب كرة القدم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، الذي سيتنافس مع لاندو نوريس في فريق مكلارين، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، الذي يشارك مع فريق ألفا روميو برفقة جيوفينازي.