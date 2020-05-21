 رئيس «الوطنية للصحافة»: تركيا بتتلكك عشان ترجع العلاقات مع مصر - بوابة الشروق
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رئيس «الوطنية للصحافة»: تركيا بتتلكك عشان ترجع العلاقات مع مصر

الكاتب الصحفي كرم جبر
الكاتب الصحفي كرم جبر
حسام عماد
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 7:05 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 7:05 ص

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإعلام التركي تعامل مع مقال الصحفي بجريدة الأهرام محمد صابرين بطريق التحايل والغش والخداع والابتعاد عن المهنية، وفسروا كلامه بشكل خاطئ، مؤكدا أن تركيا تتمنى عودة العلاقات مع مصر وتستغل كل الوسائل لتحقيق ذلك.

أضاف جبر، في مداخلة في مداخلة ببرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»: «الإعلام التركي تعامل مع المقال بطريق التحايل والغش والخداع، زي ما يكونوا بيتلككوا عشان يفتحوا قناة الحوار مع مصر، ومسكوا في المقال ويقرؤه قراءة خاطئة، تركيا دولة شديدة العداء لنا، بمناصرة الجماعات الإرهابية وما تفعله في ليبيا، وليبيا بالنسبة لمصر خط أحمر، بدأنا نقع دراعتهم ونقفل أيديهم».

وأشار إلى ضرورة ابتعاد الكتاب والصحفيين عن التعامل مع القنوات والمواقع المعادية لمصر، وفق قوله، حتى لا يتم تحريف أقواله ويتم استخدام كتاباته ضد مصر.

وكان الصحفي محمد صابرين كتب مقالا عن أهمية العلاقات بين مصر وتركيا أثار ردود فعل في الإعلام التركي، واعتبرت صحف موالية للنظام التركي أبرزها «يني عقد» كاتب المقال أداة لمحاولة فتح الباب لعودة العلاقات المصرية التركية.


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