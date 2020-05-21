ليتوانيا تسعى إلى تخفيف إجراءات الإغلاق في ظل استمرار الحجر الصحي

فيلنيوس - د ب أ

قال مسؤولون في ليتوانيا، اليوم الأربعاء، إن البلاد تعتزم جعل الحياة اليومية أقرب ما يكون إلى الوضع الطبيعي قدر الإمكان، لكنها ستواصل تمديد حالة الطوارئ التي تم فرضها على مستوى البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس الوزراء ساولوس سكفيرنيليس في تصريحات لوكالة الأنباء "بي إن إس": "سنعود قدر الإمكان إلى أقرب ما يكون إلى الحياة الطبيعية. من المحتمل أن يتم تمديد فترة الحجر الصحي، ولكن عندما تنظرون إلى القيود، ستكون عند الحد الأدنى؛ لحماية أمن شعبنا والبروتوكولات المتعلقة بالحدود".

وأضاف أن ليتوانيا ستواصل فرض قيود على دخول الأشخاص من الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بفيروس كورونا لمدة من الوقت، وأنه ستكون هناك أيضا قيود على بعض الأنشطة الاقتصادية.

وسجلت ليتوانيا حتى الآن 1577 إصابة بفيروس كورونا و 60 حالة وفاة، ويبلغ تعداد سكانها حوالي ثلاثة ملايين فقط.

ومن المفترض أن يستمر الحجر الصحي في البلاد حتى 31 مايو.