جناح ليفربول الشاب: أريد أن أكون مثل صلاح

تمنى هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب، أن يصبح مثل محمد صلاح نجم الريدز، مشيرا إلى أن نجم الفراعنة مثله الأعلى ودائما يتابعه ويحاول تقليده.

وقال إليوت في مقابلة مع قناة "كوبا 90":«أعتقد أنه بالنسبة لنا كلاعبين شباب فإن التدريب مع نجوم ليفربول أمر ملهم للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف:«أجد ذلك دافعا، ولأكون صادقا أنا أفكر بنفسي فقط، إذا بذلك الجهد الذي بذلوه وأكثر فيمكنني أن أصل إلى ما حققوه».

وعن صلاح:«كلاعب صغير، يكون لديك مثل أعلى، وأنا ألقي النظر على صلاح وأريد أن أكون مثله».

وأضاف:«أنظر إلى كل ما يفعله صلاح في الصالة الرياضية "الجيم"، وأتدرب وألاحظ كل شيء لذلك عندما أذهب إلى التدريب أحاول بناء كل لعبي حوله».

وشارك صلاح في 7 مباريات هذا الموسم، وظهر للمرة الأولى في البريميرليج في يناير الماضي وذلك قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".