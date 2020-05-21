كيف استفاد المجتمع الأمريكي من كارثة «الكساد الكبير»؟

قبل قرن، كان العالم الغربي لا يزال متأثرا بوباء «الإنفلونزا الإسبانية» الذي حصد ملايين الأرواح، متزامنا مع كارثة أخرى لا تقل خطورة وهي اشتعال نيران الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها هي الأخرى ملايين من البشر من جميع الأجناس والألوان؛ لتضع الحرب أوزارها وينتهي الوباء مع بدايات عشرينيات القرن الماضي، ويعيش العالم الغربي نكبة أخرى وتبدأ أسوأ أزمة اقتصادية عرفها العالم الحديث.

هذه الأزمة التي عرفت بـ«الكساد الكبير»، والتي استمرت لعقد من الزمان (1929-1939)، حدثت نتيجة الثراء النسبي للعديد من أسر الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة مع ازدهار الاقتصاد، لكن الابتكارات الجديدة ساهمت بمزيد من أوقات الفراغ وإنشاء مجتمع استهلاكي.

وانهار بعدها البورصات العالمية، وتعرض رجال الأعمال والمستثمرين لخسارات كبيرة، يتبعها زيادة في عدد العاطلين عن العمل بأمريكا وأوروبا، ولا يسلم حتى أصحاب الدخول المهنية من الأطباء والمحامين؛ ليدخل الجميع في خضم تلك الكارثة الكبيرة.

لكن ورغم كل تلك الجوانب السلبية، ساهمت المشكلة في تغيير بعض العادات بين المواطنين، خاصة في الولايات المتحدة؛ ليولد من رحم الألم أمل كبير، وعرض موقع "ذا هيستوري" الأمريكي عددا من الجوانب الإيجابية التي نتجت جراء الكساد الكبير، والتي نتعرض لها في السطور التالية.

• حدائق المطبخ

من أبرز الظواهر الإيجابية التي صاحبت الكساد الكبير، زراعة الخضروات بالمنزل، والتي يشار إليها بـ"حدائق المطبخ"، والتي جاءت كيفا مع حالات التقشف التي صاحبت الانخفاض الكبير في مستويات الدخول.

ويذكر أن تلك التجربة أصبحت من الأفكار الهامة بعد ذلك؛ إذ نصحت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، في أحد كتبها، بأن يعود الأمريكيون لتلك التجارب، وبدأت المبادرة بزراعة حديقة البيت الأبيض.

• ملاعب الجولف المصغرة

لم يكن لدى الأسرة الأمريكية العادية دخل إضافي كبير لإنفاقه على الأنشطة الترفيهية خلال أزمة الكساد، كان الذهاب إلى دار السينما رفاهية كبيرة، وكان بمقدور عدد قليل من الشعب الأمريكي تحملها، وتتحرك الأفكار بحثاً عن بديل، وبالفعل تنشأ فكرة أن يستغل الأمريكيون الحدائق الصغيرة في إنشاء ملاعب "ميني جولف"، وتكون البداية فقط من أجل الترفيه عن أفراد الأسرة، لكن تتسع بعد ذلك وتجلب دخولاً للأسر، مع تأجيرها لتلك الملاعب بعد ذلك.

• زيادة دور المرأة في سوق العمل

مع زيادة عدد الرجال العاطلين عن العمل، وجدت بعض السيدات أنه من الضروري أن تصبحن هن البديل، وتقدمن للأعمال التي كان الرجال يعتبرونها منخفضة في المستوى الاجتماعي، مثل السكرتارية وغيرها، ومما دعم ذلك هو أن أصحاب العمل يدفعون للعاملات أقل من نظرائهن الذكور، لكن ذلك لم يستمر بعد الحركات النسائية التي طالبت بالمساواة بعد ذلك.