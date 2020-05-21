لماذا تداهمك الكثير من الكوابيس أثناء جائحة كورونا وكيف تتغلب عليها؟

إذا كانت تأتيك الكثير من الأحلام المخيفة والكوابيس منذ جائحة فيروس كورونا، فإنك لست وحدك؛ حيث تقول الدكتورة كلوديا أغيري، عالمة الأعصاب وخبيرة الصحة العقلية، وعضو المجلس الاستشاري لصحة المرأة، إنه يمكنك إلقاء اللوم على جميع الأخبار المخيفة التي كنت تطلع إليها مؤخرًا.

وتضيف الدكتور أغيري: "إذا كنت تقرأ الكثير من الأخبار والموضوعات المرتبطة بفيروس كورونا كل يوم، فمن المحتمل أن يأتيك ذلك في أحلامك، وهذا ما يسمى بتضمين الأحلام، وبما أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول هذا الفيروس المستجد، فمن المرجح أن تكون هذه الأحلام مزعجة، وفقًا لموقع مجلة "صحة المرأة" الأمريكي.

وتشير البيانات أيضًا إلى أن الكثير من الأشخاص باتوا ينامون أكثر منذ بدء تفشي الفيروس، تقول أغيري: "الشخص الذي ينام أكثر من المرجح أن يكون لديه فترات حلم أطول وأكثر حيوية".

وتوضح أن النوم الكثير ليس بالأمر السئ الآن، مضيفة: "يمكن أن يجعلنا النوم بمستويات صحية أفضل، وبما أن ثلث الأمريكيين محرومين من النوم الكافي، فقد يكونون في الواقع يحصلون على مستويات كافية الآن والتي تصل إلى 8 ساعات على أقل تقدير".

وربما يعيد الأطفال أيضًا المواقف السلبية التي تواجههم خلال اليوم في أحلامهم، حيث تقول أغيري: تلك الأوقات التي نمر بها عصيبة ومرهقة حتى بالنسبة للأطفال، وحتى لو تصرف الأطفال بشكل طبيعي تمامًا، فإنهم إذا تعرضوا لموقف سلبي يمكنه أن يأتيهم في هيئة حلم مخيف".

وتضيف أنه يمكن للوالدين مساعدة الأطفال في التغلب على هذه الأحلام المخيفة والخروج منها في حالة أقوى، تقول: "الشيء المثير للاهتمام حول الكوابيس هو أنها ليست كلها سيئة كما يعتقد البعض، إنها تبدو مخيفة بالطبع ولكن بطريقة ما يمكنها إعداد أدمغتنا لسيناريو الحالة السيئة."

وتتابع أغيري أن الأمر كله يتعلق بالطريقة التي نتعامل بها مع تلك المواقف السلبية أو الأحلام السيئة، حيث إنه أشبه بتقوية ثباتنا العقلي ضد الإجهاد، وربما علينا إعادة صياغة ذلك الحلم المخيف لأطفالنا حتى يفهموا أن ذلك يهيئهم ليكونوا أقوى".

كيف تستطيع التأثير على أحلامك؟

تقول الدكتور أغيري: "امنح نفسك نفس الكلام الإيجابي الذي أعطيته لطفلك، ثم خذ خطوة إيجابية لتهيئة نفسك لأحلام أحلى، مضيفة أنه في حين أنك قد لا تكون قادرًا على التحكم في أحلامك، يمكنك التحكم في حالتك العقلية قبل أن تغفو، فإذا كنت بحالة مزاجية جيدة فإن ذلك سينعكس على أحلامك".

كما تشير إلى أن طقوس النوم المهدئة قد تساعدك في تحسين مزاجك قبل النوم، فمثلا أشعل شمعة أو قم بنشر روائح عطرة لإدخال دماغك في حالة جيدة لتستعد لوقت الاسترخاء.

وتضيف أن التدرب على التنفس بعمق والاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو قصة إيجابية قبل النوم يساعدك على النوم بهدوء.

وتشير إلى أنه عادة ما تكون أحلامك نوعًا من التفكير في أفكارك عندما تكون مستيقظًا، سواء كنت على علم بها أو كانت في اللا وعي، ويمكن أن يساعد التركيز على موضوع أكثر متعة أو التأمل في شيء تحبه في جعل نومك أقل إرهاقا وقلقا.