اليابان: استقالة ممثل ادعاء مقرب من آبي بسبب فضيحة قمار

اضطر ممثل ادعاء ياباني رفيع المستوى، تردد أنه مقرب من رئيس الوزراء شينزو آبي، إلى تقديم استقالته اليوم الخميس بعدما كشفت مجلة أسبوعية بأنه مارس لعبة القمار "ماه جونج" مع صحفيين رغم حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد بسبب تفشي وباء كورونا.

وأفادت مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية بأن هيرومو كوروكاوا، رئيس مكتب الادعاء العام في العاصمة طوكيو، لعب القمار مع ثلاثة صحفيين في مناسبتين خلال شهر مايو الجاري.

وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري للصحفيين إن كوروكاوا أقر بصحة هذه الادعاءات وقدم استقالته، مضيفة أن حكومة آبي ستقبل الاستقالة رسميا غدا الجمعة.

وأضافت: "لا بد لي أن أقول أن هذا السلوك غير لائق حقا ومؤسف للغاية".

يُذكر أن ممارسة القمار جريمة جنائية في اليابان، بينما تعرضت وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد منذ فترة طويلة لانتقادات لعلاقاتها التكافلية مع شخصيات في السلطة.

وجاء تقرير المجلة بعد يومين فقط من قرار الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الصغير في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، بتعليق مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد لممثلي الادعاء العام، وهو مشروع قانون تردد أنه يهدف إلى جعل كوروكاوا يخلف المدعي العام الحالي.

وتم اتخاذ القرار بعد أن واجه آبي موجة من الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها مواطنون ومشاهير.