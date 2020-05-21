 بعد طرده.. وردة يعود لباوك ويتدرب منفردا - بوابة الشروق
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بعد طرده.. وردة يعود لباوك ويتدرب منفردا

محمود عيسى
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 10:34 م | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 10:40 م

ذكرت عدد من التقارير الأخبارية اليونانية اليوم الخميس، أن عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، سيعود للتدرب منفردًا مع فريقه باوك اليوناني، بعد قيام إدارة نادي لاريسا بطرده (قرار تأديبي) وإلغاء فترة إعارته.

 موقع "إنوسي" اليوناني، أشار إلى أن قرار رئيس نادي لاريسا باستبعاد وردة لأسباب تأديبية، وإلغاء فترة إعارته، يساهم في عودة اللاعب لصفوف ناديه باوك، ولكن للتدرب منفردًا دون الدخول في التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار الموقع اليوناني، إلى أن وردة من المنتظر حصوله على موعد ذهابه لمقر تدريبات الفريق لخوض أول مران له منفردًا.


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