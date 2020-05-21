ذكرت عدد من التقارير الأخبارية اليونانية اليوم الخميس، أن عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، سيعود للتدرب منفردًا مع فريقه باوك اليوناني، بعد قيام إدارة نادي لاريسا بطرده (قرار تأديبي) وإلغاء فترة إعارته.

موقع "إنوسي" اليوناني، أشار إلى أن قرار رئيس نادي لاريسا باستبعاد وردة لأسباب تأديبية، وإلغاء فترة إعارته، يساهم في عودة اللاعب لصفوف ناديه باوك، ولكن للتدرب منفردًا دون الدخول في التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار الموقع اليوناني، إلى أن وردة من المنتظر حصوله على موعد ذهابه لمقر تدريبات الفريق لخوض أول مران له منفردًا.