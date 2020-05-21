المغرب يسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7211 داخل البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء اليوم الخميس، سجلت «الصحة المغربية» حالتي وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 196.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 182 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 4280.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 329 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.