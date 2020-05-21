الأمم المتحدة تسعى لعقد اجتماع وزاري للرباعية الدولية لبحث القضية الفلسطينية

رام الله - د ب أ

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة تبحث عقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية لبحث القضية الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبلغ الرئيس محمود عباس بهذا المسعى وذلك بعد يوم من إعلان القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل.

وأفاد البيان بأن جوتيريش جدد لعباس التأكيد على الموقف الثابت للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية "المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد دعوته لاجتماع للرباعية على مستوى المندوبين لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري ناجح لها لبحث القضية الفلسطينية.

وحسب البيان قدم عباس "شرحا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية، والتي اعتبرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة باعتبارها قوة احتلال".

وكان عباس أعلن مساء أمس التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

وبهذا الصدد عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعا طارئا في مدينة رام الله لبحث تنفيذ القرار المذكور بحسب بيان صادر عنها.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة ستعمل على ترجمة القرار على أرض الواقع، معتبرا أن إعلان الضم لأراض فلسطينية "خرق للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي".