تقرير – إعلان حكم قضية نهائي الترجي والوداد نهاية مايو عبر تقنية الفيديو

تتواصل تداعيات الأزمة الشهيرة الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أدلى فيه الكاف بحكمه باحتساب الأخير بطلًا للمسابقة، إلا أن الفريق المغربي قرر التوجه للمحكمة الرياضية الدولية.

وذكر موقع "تونس الرقمية"، في تقرير له اليوم الخميس أن المحكمة الرياضية "كاس" نشرت مواعيد النظر في الملفات المتواجدة بها بعد شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابع التقرير :"المحمكة حددت يوم 29 مايو الجاري للنظر في الشكوى التي تقدم بها الوداد البيضاوي ضد كل من الكاف والترجي على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس العام الماضي".

وكان الحكم الجامبي باكاري جاساما، قام بإلغاء هدفا للفريق المغربي، بداعي التسلل، قبل أن يتضح تعطل تقنية الـ VAR ليرفض الوداد استكمال المباراة النهائية.

وأشار الموقع إلى أن المحكمة ستعتمد تطبيق هاتفي جديد، عبر تقنية الفيديو ما سيسهل عليها إجراء المرافعات عن بعد وطالبت كل طرف الإعداد لها بشكل فني جيد، وذلك بعد تعثر إقامة المرافعة بشكل مباشر