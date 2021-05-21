محافظ مطروح يكرم الشركة المنفذة لأعمال ترميم مسجد العوام

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الخميس، الشركة المنفذة لأعمال إعادة ترميم وتجديد مسجد العوام وإعادة افتتاحه في ثوبه الجديد بعد ترميم المئذنتين بارتفاع ٥٥ مترًا، وترميم المسجد وملحقاته، وذلك بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح.

وأشاد المحافظ بالجهود الإنشائية والفنية المبذولة لإعادة مبانى المسجد إلى رونقها الحضارى والمعمارى اللائق به؛ لاستقبال المصلين مع فرحتهم بعد تجديده لما له من مكانة كأشهر مساجد المحافظة، وعودة الصلاة فيه بعد فترة طويلة.

وأوضح المحافظ أن المسجد تم إنشاؤه وافتتاحه أول مرة عام ١٩٦٩م في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مع إعادة افتتاحة بعد ترميمه لاستقبال أهالي مطروح بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومنح المحافظ مهندسي ومشرفي الشركة شهادات التقدير مع تقديم الشكر لجهودهم المبذولة.