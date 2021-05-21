تأجيل مباريات الدوري الأرجنتيني بسبب تفاقم جائحة كورونا

تأجل الدور قبل النهائي في الدوري الأرجنتيني لـ10 أيام على الأقل، اليوم الجمعة، في خضم ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وقال الاتحاد الأرجنتيني، إن مباراة السبت، بين إندبندينتي وكولون، بالإضافة إلى مواجهة الأحد بين بوكا جونيورز وريسنج تأجلتا.

وأضاف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "نعمل على تحديد موعد جديد للدور قبل النهائي والنهائي".

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس الخميس، إجراءات عزل شامل اعتبارا من بداية الأسبوع الجديد وحتى 31 مايو أيار على الأقل.

ويتضمن القرار حظر كل الأنشطة الرياضية والدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى غلق المدارس والأعمال التجارية غير الضرورية.

وتوفي 72699 شخصا في الأرجنتين من كوفيد-19، وشهدت الأسبوع الحالي أكبر عدد يومي في الوفيات.