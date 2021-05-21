خالد حماد ينعي سمير غانم ويكشف عن موقف جمعه بالراحل خلال رحلتهم للكويت

نعى المؤلف الموسيقي خالد حماد، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب خالد حماد عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "سمير غانم .. طبعاً كلنا من زمان واحنا بنعشق أعماله كلها مسرحيات، مسلسلات، أفلام، فوازير وغيرها.. ومافيش كبير أو صغير غير وتلاقيه بيحبه فقد كان مصدر سعادة لينا كلنا من وإحنا أطفال".

وكشف خالد عن موقف يجمعه بالراحل سمير غانم، قائلا: "من حوالي ١٠ سنوات كنت مدعو في مهرجان سينمائي في الكويت.. وأنا في المطار منتظر قبل ما أركب الطيارة وبشرب قهوة.. لاقيت حد بينادي عليا من الترابيزة اللي جنبي.. ببص لاقيتها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وقاعد معاها الفنان الكبير سمير غانم وأنا أكيد بعشقهم لكن ماعرفهمش بشكل شخصي، والمفاجأة إن الفنانة نبيلة عبيد عرفاني ودي هاحكيها في مرة ثانية.. قامت معرفاني عليه وأنا محرج منهم هما الإثنين وأنا من جمهورهم طبيعي من زماااان".

وأضاف: "ولما نادوا على ركاب الطائرة فوجئت إنهم قاموا هما كمان.. و لاقيتني معاهم على نفس الطيارة وقاعد جنبهم.. وأتاريني رايح معاهم على الكويت ورايحين نفس المهرجان ونفس الفندق.. الفنان الجميل سمير غانم "الله يرحمه" برغم إنه صور برنامج معايا ومن إنتاجي قبلها بسنتين بس أنا ماكنتش في مصر وقتها وماتشرفتش إني أشوفه وأتعرف عليه وقتها".

وتابع: "المهم.. باقينا في الكويت وفي وسط أصدقائنا من أهل الكويت وإحنا في الكام يوم دول وفي نفس المهرجان ونفس الفندق.. اكتشفت سمير غانم (الإنسان الطبيعي).. سمير غانم الفنان اللي كان بيضحكنا كلنا ده كوم وسمير غانم الإنسان الطبيعي ده كوم ثاني".

واستطرد: "لما كنا نقعد ويتكلم في أي حاجة كنا بنموت من الضحك لدرجة أنا مش عارف أوصفها.. هي دي طبيعته من بيمثلها.. كذا مرة كنت أنا وكل أصحابي اللي معايا ومعظمهم فنانين.. لما ييجي يتكلم أو يحكي أو يعلق على أي حاجة الدنيا تتقلب ضحك هستيري.. لدرجة إن كذا مرة أكون واقف معاه ومنها أوقات في الشارع أو أمام الفندق قدام الناس.. أجري من جنبه لما يعلق على حاجة لإننا كنا هانضحك بشكل هستيري وهانعمل فضيحة".

وأضاف: "لإن في أول يوم واحنا قدام الفندق ومنتظرين السيارات اللي هتاخدنا مكان فعاليات المهرجان.. فكان فيه عريس وعروسة داخلين الفندق.. طبعاً لبس العروسة عندهم غير عندنا ودماغها متغطي كله بحاجة كدة مانعرفهاش يمكن ليها علاقة بالفلكلور أو حاجة (أو دة الي شوفناه) هو قام معلق باستغراب وبطريقة التلقائية فضحكنا لدرجة إني خوفت نعمل مشكلة وجريت بعيد أضحك لوحدي.. لإنه بيقول الإيفيه ويفضل عادي جداً ولا كإنه قال حاجة".

واستكمل:"للأسف ماليش معاه صور ولا معظم الرحلة دي.. ما كناش بنهتم وقتها بإلتقاط الصور ونشرها زي الهيستسريا بتاعت اليومين دول.. بس يكفيني إني عشت معاه كام يوم مش هنساهم.. كلهم حكايات وضحك برغم إن في الأصل مكانتش فترة حلوة وكل المصريين كانوا في حالة نفسية سيئة بسبب الأحداث السياسية وقتها و تبعاتها.. لكنة كان متفائل وخلانا كلنا نعيش فترة لذيذة لمجرد الصحبة في الكام يوم دول".

واختتم: "الله يرحمه على قد ما أسعدنا كلنا وعلى قد ما خلانا كلنا تبتسم ونضحك في أعماله الفنية اللي معظمنا حافظينها بالنص.. أرجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

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