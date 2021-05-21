أحلام تنعي الفنان سمير غانم: اللهم ارحمه واغفر له

نعت المطربة الإماراتية أحلام، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة للراحل معلقة عليها: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وذرية خيراً من ذريته وزوجاً خيراً من زوجه اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد يا رحيم».

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.