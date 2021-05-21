تعادل سلبي بين إنبي ودجلة في الدوري

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حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة إنبي ووادي دجلة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

وظل الحذر الدفاعي للفريقين قائم، رغم الفرص الضائعة لوادي دجلة الذي أظهر خطورة شديدة في الشوط الأول إلا أن الجميع فشل في هز الشباك لتنتهي بالتعادل السلبي.

والغى حكم المباراة محمد سلامة، هدف لصالح وادي دجلة في الدقيقة 45 بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل على أحمد عاطف.

كما لجأ حكم المباراة إلى أثينا الفيديو ليلغي هدفا لإنبي أحرزه جون اوكوي في الدقيقة 50 بسبب وجود لمسة يد على كريم طارق.

وبهذه النتيجة، وصل إنبي للمركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).