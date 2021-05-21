عمرو دياب ينعي سمير غانم

نعى المطرب عمرو دياب، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر «الهضبة» عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة للراحل معلقا عليها: «خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.