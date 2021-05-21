خلاف بين «المالية» والمصنعين حول زيادة الضريبة المضافة على المقرمشات

رئيس لجنة الخطة والموازنة لـ«الشروق»: حسم موقف الضريبة على هذه السلع قبل يونيو المقبل

الصناعات الغذائية: القرار يؤثر سلبيا على السوق والشركات طالبت بـ«التأنى» فيه



هل ترتفع ضريبة القيمة المضافة على المقرمشات من 5% إلى 14% فى موازنة العام المقبل؟..سؤال يثير حاليا خلافا حادا بين المصنعين من جانب ووزارة المالية من الجانب الآخر، فمن ضد الزيادة يرى أنها ستزيد أسعار تلك السلع الغذائية على المستهلك النهائى، لكن آخرين يعتقدون أنها غير مؤثرة.

والمقرمشات تضم سلعا عديدة، مثل شرائح البطاطس المقرمشة مثل الشيبسى، والمعجنات المغلفة مثل منتج المولتو والباتيه المحفوظ.

وكانت وزارة المالية قد أرسلت مشروعا بتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس النواب لمناقشتها، متضمنة زيادة ضريبة القيمة المضافة على المقرمشات والحلوى إلى 14% بدلا من 5% ، ما أدى إلى تقديم غرفة الصناعات الغذائية طلبا إلى الوزارة بعدم تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمسئولين فى الغرفة فى تصريحات صحفية.

وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة ستحسم موقف رفع ضريبة القيمة المضافة على المقرمشات والحلوى والمعجنات لـ14% بدلا من 5% حاليا، قبل نهاية العام المالى الجارى المنتهى أواخر يونيو المقبل.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن اللجنة ووزارة المالية استمعتا إلى الشركات، وسيتم إصدار تقرير يتضمن القرار النهائى لها، مشيرا إلى أن اللجنة تنظر إلى المسألة من ناحية «ما العائد المادى الذى سيعود على وزارة المالية، وما مدى تأثير القرار على الاقتصاد والشركات الوطنية العاملة بالسوق».

وذكر الفقى أن اجتماع اللجنة مع الشركات شهد انقسام الآراء إلى فريقين، الأول ضد زيادة الضريبة إلى 14%، مبررين ذلك بأن رفع القيمة المضافة يؤدى إلى زيادة سعر التكلفة وهو ما سيتحمله المستهلك النهائى، والذى سيؤدى إلى تراجع حجم القوى الشرائية مما سيقلل حجم أعمال الشركات.

وأوضح أن الشركات الراغبة فى الحفاظ على هامش الربح ستتجه إلى خفض التكلفة، ومن أهم بنودها تقليل أجور العمال، وهو ما يضر بشكل كبير الشركات العاملة.

وبحسب الفقى، فإن الفريق الثانى يتفق مع رفع ضريبة القيمة المضافة على المقرمشات والحلوى إلى 14%، بسبب أن قيمة خدمات النولون البحرى (الشحن) مرتفع، وهو ما يتم خصمه من ضريبة القيمة المضافة فبالتالى هو المستفيد.

وأكد فخرى الفقى، أهمية القطاع الخاص لما له من دور مهم ورائد فى تحريك عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على عدم تخارج أى شركات عاملة بالسوق المحلية سواء كانت محلية وطنية أو أجنبية.

وضريبة القيمة المضافة يتم فرضها بناءً على الزيادة فى قيمة الخدمات أو المنتجات فى جميع مراحل الإنتاج أو التوزيع، ويتم تحديد مقدار الضريبة من قبل الدولة كنسبة مئوية من سعر السوق النهائى.

من جهته، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركات طالبت وزارة المالية بإعادة النظر والتأنى فى قرار رفع ضريبة القيمة المضافة على الحلوى والمقرمشات والمعجنات إلى 14%.

وأضاف برزى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القرار سيؤثر بشكل سلبى على السوق، نتيجة تحمل المستهلك فرق الزيادة وهو ما يؤدى إلى زيادة التضخم، مشيرا إلى أن القطاع لا يستوعب زيادة الضريبة لأن غالبية مكونات ومدخلات إنتاج الصناعات الغذائية المستخدمة معافاة من الضريبة، أى إن زيادة الضريبة سيؤثر بشكل كبير على سعر تكلفة المنتج.

وأوضح أن رفع قيمة الضريبة المضافة بتلك النسبة يعنى تحمل الشركات عبء زيادة إلى جانب تحملها مزيدا من التكاليف، مما سيؤدى إلى زيادة سعر المنتج والذى يتحمله المستهلك، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع التضخم وتعطيل الطاقات الانتاجية.

وأكد أنه لا داعى لرفع القيمة المضافة على هذه السلع، لأن وجودها فى جدول الـ5% له مغزى قانونى وهو أن ظروف هذه الشركات لا تسمح بالتخصيم.