إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بأبو حماد بالشرقية

أصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي يستقلونها بطريق أبو حماد – العباسة، بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول كلًا من: أحمد كمال عبدالسميع، 7 سنوات، وعمه محمود عبد السميع، 55 سنة، وابنة عمه خديجة جمال عبدالسميع، 16 سنة، وشقيقتها عائشة، 21 سنة، وإسلام محمد إسماعيل، 11 سنة، وإلهام حنفي محمد، 35 سنة، وهاشم محمد هاشم، 40 سنة، وسارة محمد إسماعيل، 8 سنوات، وأحمد محمد إسماعيل، 7 سنوات، وعبدالله محمد إسماعيل، 6 أشهر، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة بلبيس، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي كان المصابين يستقلونها بطريق أبو حماد – العباسة، بدائرة مركز أبو حماد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ رفع آثار الحادث.