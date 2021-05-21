تغريم 23 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة بالزينية وأرمنت في الأقصر

قال عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت بالأقصر، إنه تم تنفيذ القرار بالمركز والقرى التابعة له وغلق المحال في تمام التاسعة مساء.

وأشار عاشور إلى أن جميع المحلات انتظمت في مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينه والقرى بالكامل في المواعيد المحددة، فيما تم ضبط ٢٠ مواطنا غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.

وأكد عاشور تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وجميع الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة آرمنت بجميع المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق جميع القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.

في ذات السياق أوضح أحمد الهواري رئيس مركز الزينية أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة والقوة المرافقة له لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين غلق، و٣ محاضر إشغال طريق، و٣ محاضر عدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.