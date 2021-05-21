 بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا في نيجيريا - بوابة الشروق
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بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا في نيجيريا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 5:04 م

خضعت بعثة فريق بيراميدز لمسحة كورونا الرسمية والخاصة بمباراة أنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي.

وأشرف الجهاز الطبي والإداري على جميع الأمور الخاصة بالمسحة للبعثة والاطمئنان على كافة التفاصيل الأخرى قبل خوض المران المحدد له السادسة مساء اليوم على استاد أنيمبا الدولي في مدينة آبا.

وكان بيراميدز قد حقق فوزا غاليا في مباراة الذهاب أمام أنيمبا بنتيجة 4-0، مما سهل مهمة مباراة الاياب.


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