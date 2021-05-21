يونيسيف: تأثير التصعيد على الأطفال في غزة كان واضحا للغاية

أعربت لوسيا المى الممثلة الخاصة ليونيسيف في فلسطين، عن ترحيب المنظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد دخوله حيز التنفيذ، قائلة إن الخسائر البشرية هناك كانت هائلة، كما أعربت عن الأمل في أن يتم إيجاد حل للعنف المستمر وأسبابه في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في أسرع وقت ممكن.

وقالت مسؤولة يونيسيف- في تصريحات صحفية، عبر الفيديو، للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف- إن تأثير التصعيد في قطاع غزة ومنذ اليوم الأول كان واضحا للغاية، حيث قتل أربعة أطفال من عائلة واحدة.

وأشارت إلى أن على مدى الأيام الأحد عشر الماضية تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 65 طفلا فلسطينيا وإصابة 540 آخرين في الوقت الذي قتل طفلان وأصيب 60 آخرون في إسرائيل.

وأكدت أن العنف الذي شهده قطاع غزة أثر بشكل كبير على البنية التحتية الأساسية التي توفر الخدمات الضرورية المنقذة للحياة للأطفال هناك، حيث كان الضرر هائلا، مشيرة إلى أن ما لايقل عن 50 منشأة تعليمية قد تضررت إضافة إلى 20 منشأة صحية في نفس الوقت الذي تضرر حوالي 50% من شبكة المياه، حيث لايستطيع أكثر من 800 ألف شخص الوصول إلى المياه المنقولة بالأنابيب، فيما تعرضت آبار المياه الجوفية والخزانات ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي وشبكات توصيل المياه ومحطات الضخ لأضرار كبيرة، مما عرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه.