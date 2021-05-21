إصابة حسام عاشور بقطع في الرباط الصليبي

كشفت الفحوصات المبدئية التي أجراها حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المصري.

وأوضحت الفحوصات الطبية المبدئية التي أُجريت عقب نهاية مباراة الأمس أن عاشور قد تعرض لإصابة عبارة عن قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المنتظر أن يجري عاشور مزيدًا من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، للتعرف بشكل أكبر على التشخيص النهائي للإصابة.

يُذكر أن المصري كان قد فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في اللقاء الذي جرى أمس الخميس على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري.