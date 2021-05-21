الصين تقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية

أعلن متحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي اليوم الجمعة، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث تيان لين إن الحكومة الصينية أطلقت آلية استجابة للمساعدات الإنسانية من أجل مساعدة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة وإظهار الروح الإنسانية الدولية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية وفق الاحتياجات العاجلة لفلسطين، وفي أقرب وقت ممكن، من أجل مساعدة البلاد على علاج الجرحى وإعادة توطين النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي على مدار 11 يوما، إلى 243، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى 1910 إصابة بجراح مختلفة.

وأسفر القصف عن دمار كبير في البنية التحتية وانهيار منازل بشكل كلي وجزئي، ونزوح أكثر من 75 ألف شخص.