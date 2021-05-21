نشوى مصطفى تطالب متابعيها بكتابة آية قرانية ويوهبوا ثوابها للراحل سمير غانم

نعت الفنانة نشوى مصطفى، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

وطالبت نشوى، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، كتابة آية قرانية ويهب ثوابها للراحل قائلة: "لو سمحتم يا أصدقائى اللي ليا عنده خاطر يكتب آية من القرآن الكريم ويوهب ثوابها لاستاذ سمير غانم ولكل أمواتنا اللي اتوفوا وأصدقائى المسيحيين اللي حابب يشارك معانا يكتب آية من الإنجيل ويوهب ثوابها للاستاذ ولكل أمواتنا".

وأضافت نشوى قائلة: "اللهم إنى وهبت ثواب هذه الآية الكريمة لسمير غانم ولأبى ولكل أمواتنا.. اللهم تقبل".

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.