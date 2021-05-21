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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادي والذي وصفه بـ "الأسطورة" لا يتدخل في عمله.

وقال المدير الفني للأهلي :"عندما تكون موجودا في مصر سوف تعرف قيمة الخطيب، إنه أسطورة كرة القدم وحقق إنجازات وبطولات مع الأهلي".

وأضاف :"هناك نظام إدارة مختلف وعلاقة مختلفة. إنه يفهمني جيدا لأنه ينتمي إلى عائلة كرة القدم، وهو يلبي كل احتياجات الفريق".

وأتم :"الخطيب لا يتدخل أبدا في عملي وأنا أعلم مسئولياتي. نتحدث معا عن الفريق في كل الأوقات سواء في المكسب أو الخسارة".

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز في المباراة المقرر إقامتها في الثالثة من عصر غدٍ السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.