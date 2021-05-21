كثيرا ما يتسبب ضعف تدفق الدم في فروة الرأس في الصداع المتكرر، ولكن هناك العديد من التقنيات البسيطة التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحسين الدورة الدموية، لذلك نشر موقع "ويكي هاو"، مجموعة من المعلومات حول الطرق الصحيحة لزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس.

* تدليك فروة الرأس

يمكن وضع الزيت العطري المخفف على فروة الرأس لمدة 10 دقائق قبل غسله، ولكن يجب اختيار الزيوت العطرية، مثل خشب الأرز أو إكليل الجبل أو النعناع أو اللافندر، حيث إن لها أفضل تأثير على الدورة الدموية لفروة الرأس، عن طريق مزج 5 قطرات من الزيت العطري مع 3 ملاعق كبيرة من زيت ناقل، مثل زيت الزيتون، ثم فرك الزيت برفق على فروة الرأس، ويترك لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.

* الماء البارد

يمكن أن يؤدي صب الماء البارد على فروة الرأس لمدة 1-2 دقيقة لتحسين الدورة الدموية، وذلك عن طريق شطف فروة الرأس لمدة 1-2 دقيقة مع فركها بأطراف الأصابع للمساعدة في تحسين الدورة الدموية والشعور بمزيد من الراحة، حيث يساعد الماء البارد على توسيع الأوعية الدموية بحيث يتدفق المزيد من الدم عبر فروة الرأس.

* التمشيط

يؤدى تمشيط الشعر إلى شد فروة الرأس، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

* عصير البصل

يمكن فرك عصير البصل مباشرة على فروة الرأس 3 مرات في الأسبوع، وذلك عن طريق ترك عصير البصل الخام على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو مع تدليكها بأطراف الأصابع، حيث يحتوي البصل على الكبريت والفيتامينات C وB6 والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكلها تساعد على تحسين الدورة الدموية.

* تحسين أسلوب الحياة

يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وذلك عن طريق اختيار الخضار الورقية والفواكه والخضروات حتى تحصل على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين الدورة الدموية، والحرص أيضا على اختيار الدهون الصحية، مثل الأسماك الزيتية والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون والأفوكادو، وذلك لأنها غير مشبعة وتقلل احتمال تسببها في تجلط الدم.

https://www.wikihow.com/Increase-Blood-Circulation-in-Your-Scal