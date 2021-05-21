الصين ترفض تصريحات وزير الدفاع الياباني بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الجمعة عن رفض واستنكار بلاده لتصريحات وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو الأخيرة الداعية إلى مزيد من الإنفاق الدفاعي ووصفها بأنها غير مسؤولة.

وقال المتحدث إن بكين ملتزمة بمسار تنمية سلمية وسياسة دفاعية وطنية، وإن قدراتها الدفاعية هي لضمان سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية والسلام والاستقرار الدوليين والإقليميين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أنه بغض النظر عن مدى تطور الصين، فهي لن تسعى أبدا للسيطرة أو التوسع أو السعي لتحقيق مجال نفوذ وليس لديها أي اهتمام في دخول سباق تسلح مع أي شخص.

وقال تشاو: "لا تزال حفنة من الأشخاص في اليابان يتمسكون بالحلم القديم للسيطرة العسكرية، بل انهم يحاولون وضع أيديهم على مسألة تايوان في طموح العدوان الطويل. لدينا رسالة من أجلهم، ومفادها أن الحكومة والجيش في الصين سوف يصونان بصرامة السيادة والأمن والوحدة. ويجب على هؤلاء الأشخاص التفكير مرتين ووضع العواقب في أذهانهم".

وتابع أن اليابان "تتحدث كثيرا عن الاعتزاز بالسلام ولكنها تواصل استخدام الدول الأخرى كعذر لتعزيز قوتها العسكرية، وتريد التخلص من الضوابط للانخراط في توسع عسكري. أنها متحالفة مع الولايات المتحدة ومنخرطة في استعراض القوة واتهام الدول الأخرى. نحثها على الاهتمام بشؤونها والتوقف عن تشويه سمعة الصين، وعدم الاستمرار في الطريق الخطأ."