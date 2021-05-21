توافد نجوم الوسط الفني لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل سمير غانم

توفى نجم الكوميديا الفنان سمير غانم، اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور إلى المستشفى التي كان يتلقى فيها الراحل للعلاج قبل وفاته متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وحضر إلى المستشفى منذ قليل الفنانة شيماء سيف وزوجها، والفنانة وفاء عامر، والفنان هشام ماجد، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.