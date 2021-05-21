راغب علامة مودعا سمير غانم: زارع الضحكة وصاحب الروح الطيبة

حرص النجم اللبناني راغب علامة، على نعي الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا، مساء اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشر علامة صورة جمعته بالفنان الراحل وابنته الكبرى دنيا عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا: "الله يرحم الطيبة والتواضع وخفة الدم و أجمل فن.. رحل الكبير سمير غانم بعد أن أسعد الناس على مدى أكثر من خمسين عاماً.. تعازينا الحارّة إلى عائلته الكريمة والطيّبة، حفظهم الله وألهمهم الصبر على هذا المصاب الأليم.. إلى جنّات الخلد يا زارع الضحكة وصاحب الروح الطيّبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله".

وتوفي الفنان القدير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين العظماء المصريين والعرب.