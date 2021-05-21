ضبط 5 مقاهي ومصادر 34 شيشة في مخالفات للإجراءات الاحترازية بالأقصر

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، مساء الخميس، حملة موسعة داخل مدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، واستهدفت الحملة، أمس الخميس، داخل مدينة الطود بالكامل.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين لعدم الالتزام، منها محل ومقهى لمواعيد الغلق ومصادرة شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفي ذات السياق حرر مجلس مدينة الأقصر ٣ محاضر لمقاهي مخالفة لقرار الغلق المبكر، و٣ محاضر لمقاهي تقدم نرجيلة "شيشة" مع ضبط ١٧ منها، وتنفيذ عدد ٥٩ إزالة إدارية.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملة على شارع الرحمة وقرية النمسا وحاجر النمسا وتوماس ١ ونجع العرب، وحررت محضر لمقهى مخالف لمواعيد الغلق المبكر، كما تم مصادرة ١٥ نرجيلة "شيشة".