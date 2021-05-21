محمد سلامة ناعيا سمير غانم: الأفضل على مر التاريخ

نعى المخرج محمد سلامة، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب محمد سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "وداعا المبهج سمير غانم الأفضل على مر التاريخ ملك الكوميديا.. خبر حزين قوي".

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.