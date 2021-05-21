قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية والعدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم يشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات في الأسبوع الرابع على التوالي.



وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن الأسبوع الجاري هو الثاني الذي يشهد انخفاضًا في أعداد وفيات كورونا على مستوى العالم، موضحة أن إقليم شرق المتوسط يشهد انخفاضًا بنسبة 22% في أعداد إصابات كورونا و16% في الوفيات.



وذكرت أنه يوجد 14 دولة في العالم تشهد انخفاضًا مستمر في أعداد إصابات كورونا للأسبوع الرابع على التوالي، مشيرة إلى انحسار الموجة الحالية في أغلب الدول قريبًا.



وأشارت إلى دور اللقاحات المضادة لكورونا في انحسار أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية، مناشدة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالحصول على اللقاح على الفور لمنع حدوث إصابتهم بأعراض شديدة في حالة تعرضهم للعدوى.



وأوضحت أن 80% من الآثار الجانبية لأي لقاح حول العالم تظهر فقط خلال الأشهر الأولى، ناصحة الجميع بتناول اللقاح دون تردد للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.



وأكدت عدم حدوث أي آثار على الفرد الحاصل على لقاح كورونا وهو مصاب بالفيروس بدون أن تظهر عليه أي أعراض، مشددة على عدم حصول مريض كورونا الذي يعاني من أعراض على اللقاح.





