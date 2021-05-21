 مقتل شخص ببورسعيد بطلق ناري - بوابة الشروق
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مقتل شخص ببورسعيد بطلق ناري

محسن عشري
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 9:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 9:45 ص

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارا من إداره شرطة النجدة، يفيد مصرع صلاح محمدالسيد ٣٩ سنة، بطلق ناري بمنطقة العين اليمني واليسري، وذلك فى مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات شخصية بينهم بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

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