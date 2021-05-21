مقتل شخص ببورسعيد بطلق ناري

الأكثر قراءة
إعلان وباء «العفن الأسود» في ولايتين بالهند
أحمد العوضي: انسحابك من حياة ناس مش مقدرينك قوة.. هل انفصل عن ياسمين عبدالعزيز؟
إيمي سمير غانم تنعي والدها: كفيت ووفيت وعلمتنا وربتنا أحسن تربية
فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: ندرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
ممتازة
جيدة
ضعيفة
لم أستطع الحكم حتى الآن
النتـائـج
تصويت
تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارا من إداره شرطة النجدة، يفيد مصرع صلاح محمدالسيد ٣٩ سنة، بطلق ناري بمنطقة العين اليمني واليسري، وذلك فى مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات شخصية بينهم بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.