ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 243 بعد انتشال جثث لمفقودين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 243 بعد عمليات انتشال جثث لمفقودين.

وقال الوزارة في بيان صحفي، إن من بين إجمالي الشهداء 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا إضافة إلى 1910 إصابة بجراح مختلفة.

ومنذ صباح اليوم شرعت طواقم إسعاف وعمال إنفاذ بمهام البحث عن مفقودين بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل عقب موجة توتر استمرت 11 يوما.

وصرح مسعفون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه تم انتشال جثث عدد من الضحايا من تحت نفق أرضي تم تدميره في هجمات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.