رئيس الوزراء الإيطالي: بدأنا نرى نهاية مأساة كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إنه بعد عام ونصف من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بدأنا نرى نهاية هذه المأساة، مشيرًا إلى الاقتراب من العودة للحياة الطبيعية للمرة الأولى.

وأضاف دراغي، خلال افتتاح قمة الصحة العالمية في العاصمة روما إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن "خطتنا لأجل البلدان ذات الدخل المنخفض يجب أن تتجاوز الاستجابة الفورية على الأزمة الصحية"، لافتا إلى أنه بجانب الخسائر المروعة في الأرواح، كان للأزمة الحالية عواقب وخيمة على الفرص الاقتصادية وأنظمة التعليم والبنية التحتية الاجتماعية.

وأشار دراغي - وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية - إلى أن بلاده عززت استراتيجية من أربع نقاط لمساعدة البلدان الأكثر هشاشة في العالم، تتمثل في تخصيص حقوق السحب الخاصة، لدعم ميزان مدفوعات البلدان المحتاجة، وتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بسرعة، وتشجيع البنوك المتعددة الأطراف لتعزيز أنشطتها التمويلية الصافية، وتعليق مدفوعات سداد الديون مؤقتًا لحماية البلدان المحتاجة.

واختتم رئيس الوزراء الإيطالي بالقول "لقد تعلمنا دروسنا ونريد استغلالها جيدا. بوصفي رئيسا لمجموعة العشرين، نريد أن نقود الحملة العالمية لتصميم استجابات عالمية أفضل للأزمات الصحية الحالية والمستقبلية".