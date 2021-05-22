شيكابالا وعاشور في قائمة الزمالك لمواجهة المصري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المصري التي تقام يوم الإثنين المقبل في الأسبوع الـ 24 من الدوري الممتاز.

وشهدت القامة عودة شيكابالا قائد الفريق بعد انتهاء مدة إيقافه، وكذلك إمام عاشور رغم عدم انتهاء مدة إيقافه إلا أنه سيستمر في المعسكر الذي يتواصل حتى مباراة الإسماعيلي في كأس مصر الخميس المقبل.

وعاد الحارس محمد أبوجبل أيضا إلى جانب جنش ومحمد عواد.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

في خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويحتل الزمالك صدارة بطولة الدوري برصيد ٥١ نقطة وذلك بعد مرور ٢٣ جولة من عمر المسابقة.