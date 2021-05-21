مدرب فيردر بريمن: أثق في قدرتنا على تفادي الهبوط

أبدى توماس شاف المدير الفني المؤقت لفريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم ثقته في قدرة الفريق على تفادي الهبوط للدرجة الثانية، وذلك عبر المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليجا) المقررة غدا السبت.

وقال شاف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة :"أثق في هذا الفريق. وأثق في أننا قادرون على الوصول لأهدافنا. كان علينا تحمل الكثير في الفترة الأخيرة. يجب أن نغير هذا وأن نستعيد السيطرة مجددا."

وأخفق بريمن في تحقيق أي انتصار خلال تسع مباريات متتالية تلقى خلالها ثماني هزائم، وسيلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراته الأخيرة بالموسم غدا السبت.

وتراجع بريمن إلى المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، بفارق نقطة واحدة خلف أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الخامس عشر لكنه يتفوق بفارق نقطة واحدة أيضا أمام كولون صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير، والذي يهبط صاحبه مباشرة إلى الدرجة الثانية.

وفي حالة فوز بريمن في مباراة الغد، سيضمن على الأقل خوض الملحق الفاصل، لكنه قد يهبط مباشرة في حالة الهزيمة.

وكان شاف، الذي قاد فيردر بريمن لثنائية الدوري والكأس عام 2004 خلال فترة الـ14 عاما التي قضاها في تدريب الفريق بين عامي 1999 و2013، قد عاد لتدريب الفريق يوم الاثنين الماضي خلفا لفلوريان كوفيلدت.

وسيستمر شاف في المهمة حتى نهاية الموسم، سواء ودع الفريق الدرجة الأولى غدا أو استمر لخوض الملحق الفاصل بعد أيام.

وقال شاف :"يجب أن نؤدي مهمتنا. فقط إذا فعلنا ذلك، ربما تكون هناك فرصة أن تصب النتائج الأخرى لصالحنا أيضا."