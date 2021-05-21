الصين تحذر من تدهور محصول القمح بسبب الآفات الأمراض الزراعية

حذرت وزارة الزراعة الصينية من احتمال تدهور محصول القمح في الصين خلال العام الحالي بسبب بعض الآفات والأمراض الزراعية التي أصابت المناطق الأكثر زراعة للقمح. ودعت الوزارة السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار بالنسبة لمحصول القمح الذي اقترب موعد حصاده.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن وزارة الزراعة القول إنه تم اكتشاف مرضي الصدأ الشريطي و لفحة السنابل ،الذي يعرف باسم «جرب القمح»، في أغلب المناطق المرزوعة بالقمح في البلاد، مضيفة أن بعض المناطق قد تتعرض لسقوط أمطار تزيد بنسب تتراوح بين 40% و80% عن المعدلات الطبيعية مما سيؤثر سلبا على المحصول.



وأضافت الوزارة أنه على المزارعين المسارعة بحصاد المحصول عندما يكون الطقس جيدا، مع الحرص على تجفيف المحصول جيدا قبل تخزينه.