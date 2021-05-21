أعربت روسيا عن أملها في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "طويل الأمد"، داعيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى إطلاق حوار عاجل .

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - في تصريحات نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، إن "روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد".

وتابع: "قبل عدة ساعات وردت أنباء حول الاتفاق على وقف إطلاق النار. ونتمنى أن يكون وقف إطلاق النار طويل الأمد".

وأضاف: "ننطلق من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق الحوار المباشر الفلسطيني الإسرائيلي. وخلال المفاوضات المباشرة يجب أن يقوم الطرفان بوضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية".

ودعا بوليانسكي لتنشيط عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالتسوية الشرق أوسطية. وقال: "نقترح عقد اجتماع وزاري عاجل لخفض التصعيد وتهيئة أجواء الثقة. وبهدف مراعاة آراء جميع الأطراف المعنية نقترح عقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية".

وشدد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية للخلافات، مضيفا أن "الطرفين يجب أن يتحليا بالمسؤولية ويباشرا الحوار. ولم يعد لدينا حق الخطأ".

وأشار إلى أن الخطوة الأولى هي "وقف العنف والتخلي عن الخطاب الاستفزازي وكل الخطوات الأحادية الجانب التي تعتبر مرفوضة تماما في الوضع الحالي".



