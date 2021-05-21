 البيت الأبيض: واشنطن حصلت على ضمانات باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين - بوابة الشروق
الجمعة 21 مايو 2021 10:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: واشنطن حصلت على ضمانات باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

بساكي
بساكي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 9:49 م

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، أن واشنطن حصلت على "تأكيدات جدية" من اللاعبين المعنيين باحترام وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه ليلة الجمعة بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت بساكي، في تصريحات نشرت على موقع البيت الأبيض: "حصلنا على تأكيدات جدية من اللاعبين المعنيين باحترام وقف إطلاق النار، وواشنطن ستتابع هذه العملية عن كثب للغاية في الأيام المقبلة".

وأشارت بساكي: "سنبقى على اتصال مع جميع الأطراف، من الواضح أننا سنراقب ذلك عن كثب، ومع ذلك، في الوقت نفسه، تلقينا تأكيدات جادة من الأطراف المعنية بأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد الإسلامي مساء الخميس على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة التي حددها وسطاء مصريون، أي الثانية من صباح اليوم الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك