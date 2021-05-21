سفينة إنقاذ تقل أكثر من 400 مهاجر تصل إلى ميناء في صقلية

وصلت سفينة الإنقاذ "سي آي4" على متنها أكثر من 400 مهاجر إلى ميناء "بوزالو" في جزيرة صقلية، بعد إجبارها على الابحار حول الجزيرة الإيطالية للرسو.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أنه تم نقل معظم المهاجرين إلى سفينة حجر صحي، حيث سيتم تسجيلهم وإجراء اختبار فيروس كورونا لهم وعزلهم لحوالي أسبوعين.

وانتقدت منظمة "سي آي" الألمانية المشغلة للسفينة السلطات الإيطالية بسبب تخصيص ميناء لسفينتها أمس الخميس، واصفة الرحلة الطويلة بأنها "مضايقة".وجاء الأمر بالرسو في ميناء "بوزالو" على الجانب الجنوبي من صقلية، بينما كانت السفينة "سي-آي4" في طريقها إلى باليرمو، على الجانب الآخر من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وطبقا لمنظمة "سي-آي"، هناك حوالي 150 قاصرا بين حوالي 415 شخصا تم انقاذهم ويتواجدون على متن السفينة.

ومهام الإنقاذ المدنية في البحر المتوسط هي قضية مثيرة للجدل. وغالبا ما تحتجز إيطاليا سفنا تشغلها جهات خاصة في الميناء بعد دخولها، معللة ذلك بمخاوف أمنية.